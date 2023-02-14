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Трусова ответила, устала ли она от фигурного катания

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Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова заявила, что не устала от фигурного катания и продолжает любить этот вид спорта.
Трусова ответила, устала ли она от фигурного катания
  • globallookpress.com
  • © Yohei Osada/AFLO

«Я довольна, как откатала номер. Идею номера предложила Светлана Владимировна (Соколовская), изначально он ставился к чемпионату России. Я сначала думала, что будет странно кататься под мужской вокал. От фигурного катания не устала», — заявила Трусова журналистам на шоу «Влюблённые в фигурное катание».

Фигуристка снялась с чемпионата России. Перед короткой программой у неё была высокая температура. Позже она попросила прощения у всех фанатов, которые ждали её выступления.

В настоящий момент Александра тренируется под руководством Соколовской. До этого она занималась у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

На Олимпиаде в Пекине фигуристка исполнила рекордных пять четверных в произвольной программе и завоевала серебро турнира.

Ранее Трусова рассказала о подводной фотосессии для афиши нового шоу Евгения Плющенко.

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