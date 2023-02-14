Трусова поделилась эмоциями от съёмок под водой в образе Русалочки
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«У меня было отдельно в планах сделать подводную съёмку, я очень долго откладывала этот момент, но потом Яна Александровна пришла и сказала, что будем сниматься к шоу. Мне очень понравилось, но это оказалось намного сложнее, чем я думала, особенно когда первый раз нырнула. Три часа я снималась для афиши, но мне очень понравился результат», — заявила Трусова на шоу «Влюблённые в фигурное катание».
В настоящий момент Трусова тренируется под руководством Светланы Соколовской. До этого она занималась у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
Мероприятие проходит в Москве на «ЦСКА Арене».
Ранее Трусова опубликовала запись, в которой представила новую коллекцию собственного бренда одежды.