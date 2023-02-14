Кондратюк высказался о порезе руки во время проката на шоу «Влюблённые в фигурное катание»
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«Делал слайдинг, почувствовал боль. Но рану заметил уже после выступления. Ничего страшного, жить буду», — цитирует Кондратюка Sport24.
Фигурист выступал с номером на музыку «Позови меня с собой», во время которого поцарапал себе правую руку. Номер он посвятил любимой девушке и фигурному катанию.
Ранее Кондратюк поделился впечатлениями от ведения блога во время Кубка Первого канала.