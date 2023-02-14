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Кондратюк рассказал об опыте создания блога во время Кубка Первого канала

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк поделился впечатлениями от ведения блога во время Кубка Первого канала.
Кондратюк рассказал об опыте создания блога во время Кубка Первого канала
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Было интересно. Приятно, что меня пригласили, когда я не мог выступать. Надеюсь, что получилось более или менее неплохо. О том, чтобы развиваться дальше в этом направлении не думал. Я в первую очередь спортсмен и хотел бы кататься», — заявил Кондратюк журналистам на шоу «Влюблённые в фигурное катание».

Кубок Первого канала прошёл в Москве 21 и 22 января. Спортсмен дважды выступал на турнире в качестве фигуриста, в сезоне-2021/22 попробовал себя в роли капитана одной из команд.

Ранее Кондратюк заявил, что примет участие в финале Гран-при России.

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