Кондратюк рассказал об опыте создания блога во время Кубка Первого канала

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк поделился впечатлениями от ведения блога во время Кубка Первого канала.

«Было интересно. Приятно, что меня пригласили, когда я не мог выступать. Надеюсь, что получилось более или менее неплохо. О том, чтобы развиваться дальше в этом направлении не думал. Я в первую очередь спортсмен и хотел бы кататься», — заявил Кондратюк журналистам на шоу «Влюблённые в фигурное катание».

Кубок Первого канала прошёл в Москве 21 и 22 января. Спортсмен дважды выступал на турнире в качестве фигуриста, в сезоне-2021/22 попробовал себя в роли капитана одной из команд.

Ранее Кондратюк заявил, что примет участие в финале Гран-при России.