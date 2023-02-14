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Фигурист Кондратюк выступит в финале Гран-при России

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк примет участие в финале Гран-при России.
Фигурист Кондратюк выступит в финале Гран-при России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Здоровье получше, чем было. Четверные потихоньку прыгаю. Ждать ли меня в финале Гран-при? Да, ждать», — заявил Кондратюк журналистам на шоу «Влюблённые в фигурное катание».

22 декабря фигурист отказался от участия в произвольной программе чемпионата России в Красноярске. В короткой программе 19-летний спортсмен допустил ошибку при исполнении четверного сальхова, упал с каскада и занял 12-е место (77,50).

Финал Гран-при России пройдёт 3—5 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Кондратюк поранил руку во время выступления на шоу «Влюблённые в фигурное катание».

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