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Кондратюк получил травму руки во время выступления в шоу «Влюблённые в фигурное катание»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк поранил руку во время выступления в шоу «Влюблённые в фигурное катание».
Кондратюк получил травму руки во время выступления в шоу «Влюблённые в фигурное катание»
  • © Владимир Астапкович

Фигурист выступал с номером на музыку «Позови меня с собой», во время которого спортсмен поцарапал себе правую руку.

«Этот номер — посвящение любимой девушке. Любовь — это вся жизнь. Любовь к своему делу, к фигурному катанию, к Саше», — сказал спортсмен.

Мероприятие проходит в Москве на «ЦСКА Арене».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов высказался об отсутствии российских фигуристов на международной арене.

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