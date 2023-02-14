Кондратюк получил травму руки во время выступления в шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк поранил руку во время выступления в шоу «Влюблённые в фигурное катание».

Фигурист выступал с номером на музыку «Позови меня с собой», во время которого спортсмен поцарапал себе правую руку.

«Этот номер — посвящение любимой девушке. Любовь — это вся жизнь. Любовь к своему делу, к фигурному катанию, к Саше», — сказал спортсмен.

Мероприятие проходит в Москве на «ЦСКА Арене».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов высказался об отсутствии российских фигуристов на международной арене.