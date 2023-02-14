Кацалапов заявил, что российских фигуристов не хватает на международной арене

Двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов высказался об отсутствии российских фигуристов на международной арене.

«Естественно, сколько угодно можно рассказывать, что мы спортсмены с большим духом и силой воли, что всё у нас внутри. Оно так и есть — мы всегда выступаем за нашу страну! Но уже надо нас допустить — освободить спорт от этого всего», — сказал Кацалапов после выступления на шоу «Влюблённые в фигурное катание».

Он также отметил, что россияне очень устали от нейтрального статуса и от того, что представляют Россию без флага.

Международный олимпийский комитет 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Глава МОК Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее Кацалапов высказался о здоровье олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.