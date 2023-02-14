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Кацалапов заявил, что российских фигуристов не хватает на международной арене

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Двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов высказался об отсутствии российских фигуристов на международной арене.
Кацалапов заявил, что российских фигуристов не хватает на международной арене
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Естественно, сколько угодно можно рассказывать, что мы спортсмены с большим духом и силой воли, что всё у нас внутри. Оно так и есть — мы всегда выступаем за нашу страну! Но уже надо нас допустить — освободить спорт от этого всего», — сказал Кацалапов после выступления на шоу «Влюблённые в фигурное катание».

Он также отметил, что россияне очень устали от нейтрального статуса и от того, что представляют Россию без флага. 

Международный олимпийский комитет 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

Глава МОК Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее Кацалапов высказался о здоровье олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

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