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Трусова: год назад я исполнила пять четверных, но моя мечта не сбылась

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Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова поделилась воспоминаниями о выступлении в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

«Год назад я пришла к своей цели! Исполнила пять четверных прыжков в одной программе. И установила 11 олимпийских рекордов! Но, к сожалению, моя мечта в тот день не сбылась!» — написала Трусова в Telegram-канале.

Напомним, что Александра завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. После объявления результатов Трусова плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание.

Ранее Трусова поделилась эмоциями от съёмок под водой в образе Русалочки.

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