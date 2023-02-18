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Попова рассказала, как проходят тренировки у Косторной и Куницы

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Хореограф и тренер Бетина Попова рассказала, как проходят тренировки у фигуристки Алёны Косторной и её партнёра Георгия Куницы.
Попова рассказала, как проходят тренировки у Косторной и Куницы
  • РИА Новости

«У нас всё хорошо, проводим тренировки в интенсивном темпе. Они же приехали после отпуска, набрали форму и сразу начали своё выступление в туре шоу «Дракула». Пока Алёна и Георгий сосредоточены только на этом шоу», — цитирует Попову «Матч ТВ».

16 января заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова сообщила, что завершила работу с Косторной из-за её желания выступать в парном катании. Фигуристка катается в паре с Куницей под руководством Сергея Рослякова.

Алёна тренируется в группе Поповой. 19-летняя фигуристка является чемпионкой Европы — 2020 и победительницей финала Гран-при в сезоне-2019/20. 

Ранее сообщалось, как Буянова оценила перспективы фигуристки в парном катании.

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