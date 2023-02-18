Бутырская: зачастую переходы фигуристов в другие страны заканчивались ничем

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о возможной смене российскими фигуристами спортивного гражданства.

«Переходами в другие страны всегда пользовались, даже когда каталась я. Но много переходов заканчивались ничем. Пример Губановой один из немногих положительных», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Евгений Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что слабое судейство толкает российских фигуристов на смену гражданства.