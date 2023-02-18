Тарасова считает, что слабое судейство толкает российских фигуристов на смену гражданства

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что слабое судейство подталкивает отечественных фигуристов к тому, чтобы рассмотреть возможность о смене спортивного гражданства.

«А почему не переходить? Люди же посвящают жизнь фигурному катанию, а они чувствуют, что тут не нужны», — цитирует Тарасову ТАСС.

Она также подчеркнула, что у спортсменов появляется возможность выступать на международном уровне.

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.

Ранее первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская отреагировала на слова Плющенко о судействе.