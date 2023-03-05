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Тарасова заявила, что финал Гран-при России по фигурному катанию превзошёл чемпионат мира

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что организация финала Гран-при России и уровень конкуренции делают турнир успешнее чемпионата мира.
Тарасова заявила, что финал Гран-при России по фигурному катанию превзошёл чемпионат мира
  • РИА Новости

«Выступление девушек оставило прекрасное впечатление, хочу поблагодарить нашу федерацию за организацию таких фантастических выступлений. У нас соревнования проходят лучше, чем чемпионат мира, честно говорю — вы же знаете, что от меня хорошего слова можно не услышать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В произвольной программе Аделия Петросян удачно приземлила тройной флип и получила по сумме двух программ 255,01 балла, став первой на этом турнире.

Второй стала Камила Валиева (241,76). Замкнула тройку Елизавета Туктамышева (241,61).

Ранее Петросян поделилась эмоциями от победы в финале Гран-при России.

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