В ожидании невозможного: почему пора перестать верить в триумфальное возвращение Трусовой

Вслед за декабрьским чемпионатом страны Александра Трусова снялась со второго по значимости старта сезона — финала Гран-при России, который в конце следующей недели пройдёт в Санкт-Петербурге. Официальная причина — незалеченная травма спины, несмотря на которую вице-чемпионка Игр в Пекине продолжает выступать в шоу. Означает ли это, что карьеру самой яркой фигуристки прошлого сезона стоит считать завершённой, — в материале RT.

Когда в медиапространстве начинаются обсуждения той или иной спортивной карьеры, в них рано или поздно всплывает хорошо всем известная фраза Андрея Аршавина «Ваши ожидания — это ваши проблемы!». С одной стороны, всё так: каждый вправе сам решать, как строить собственную жизнь. В спорте — в том числе. С другой — действительно хотелось верить, что некая рекламная пауза в спортивных достижениях Александры Трусовой вот-вот закончится и фигуристка вернётся в обойму большого спорта.

Но вернётся ли?

Пропуск финала Гран-при России, куда серебряная медалистка Игр в Пекине отобралась благодаря третьему и второму местам на тех этапах, где выступала, фактически означает для спортсменки завершение сезона. То есть даже в том случае, если Саша продолжит тренировки и поставит новые программы к осени, перерыв между выступлениями в соревнованиях составит у неё почти год.

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А это слишком большой срок, чтобы вернуться, не растеряв прежних качеств. Которые у Трусовой, если сравнивать нынешнее состояние фигуристки с тем, что было год назад, в значительной степени потеряны. Для выступлений в шоу Саша по-прежнему находится в прекрасной форме, но спорт — это совсем другая история.

Означает ли это, что большая спортивная карьера будет завершена? На мой взгляд, да. В этом, кстати, не будет ровным счётом никакой трагедии. Не первый, как говорится, случай и наверняка не последний. Четыре года назад точно так же верилось в возвращение Медведевой, и сейчас Саша фактически повторяет тот самый путь, который прошла Женя после Пхёнчхана.

Вице-чемпионка Игр-2018 тогда сменила тренера, долго лечила травмы, начала было выступать на турнирах, но отказалась от самого главного старта — чемпионата России в Красноярске, сославшись на внезапно сломавшийся ботинок. На этом соревновательная история была окончательно завершена.

Трусова продолжает успешно выступать в шоу, но эти номера и близко не требуют той самодисциплины, которая необходима, чтобы загнать себя в рамки тренировочного режима на долгий срок. Работать на износ с течением времени становится сложно, да и зачем, когда менее обременительные и при этом более привлекательные предложения продолжают поступать? Как, например, нынешнее — стать воплощением Огня на открытии игр «Дети Азии» в Кемерове, а в апреле отправиться в месячные гастроли по стране в рамках большого тура.

Безусловно, можно выступать с показательными номерами, несмотря на травму: такие прокаты не требуют от фигуриста сложных прыжков, то есть риск усугубить собственное состояние сведён к минимуму. В то же время нужно понимать: в сложнокоординационных видах спорта травмы спины входят в категорию наиболее проблемных: помимо процедур, они требуют ежедневных специальных упражнений, чтобы укрепить мышцы, не увеличивая их объёма.

Это монотонно, отнимает у спортсмена массу времени. А главное, атлет при подобных повреждениях должен очень жёстко держать свой рабочий вес. Иначе все усилия по восстановлению просто идут насмарку. Но для того, чтобы поставить себе задачу вернуться в прежние кондиции, вылечиться и набрать форму, нужна очень мощная мотивация.

Совершенно очевидно, что у Трусовой такой мотивации больше нет. Да и зачем истязать себя режимом и нагрузками? Чтобы приехать на соревнования, где соберутся все сильнейшие одиночницы страны, и занять там последнее место?

Возможно, рассуждения, что Саша стала бояться соревнований, ошибочны. Но со стороны всё выглядит именно так — и это нормально. Чем дольше известный спортсмен не выступает, тем больше сомнений в себе он испытывает. Во-первых, снижается способность переносить соревновательный стресс: нервная система требует такой же тренировки, как любая другая функция. Во-вторых, это реально страшно — выйти на публику, понимая, что тебя будут сравнивать с эталоном, которого больше не существует.

В этом плане кейс Трусовой сравним с кейсом Коляды. Михаил тоже принял решение пропустить финал в Санкт-Петербурге. Как объяснила в недавнем интервью Татьяна Мишина, Коляда не считает возможным для себя катать облегчённый вариант программы — без четверных прыжков, хотя его личный наставник Алексей Мишин советовал ученику попробовать.

В итоге вместо домашнего старта в Питере фигурист благоразумно предпочёл отправиться в большой гастрольный тур Ильи Авербуха по 25 российским городам, что в определённой степени тоже нонсенс: Евгений Плющенко в своё время был на год дисквалифицирован Международным союзом конькобежцев за то, что участвовал в шоу в сроки чемпионата мира, от которого отказался по якобы медицинским показаниям.

Но Коляде исполнилось 28, и большинство его почитателей уже внутренне смирилось с тем, что лучшие выступления фигуриста остались в прошлом. Трусовой — 18, и мы слишком сильно ждали от неё подвига. Верили, что после целого ряда неудачных попыток предшественниц именно Саша разрушит стереотип и сумеет сделать невозможное: ведь ей столько раз это удавалось.

Собственно, мы и сейчас на подсознательном уровне продолжаем этого ждать, отгоняя от себя мысль, что эти ожидания — исключительно наши проблемы.