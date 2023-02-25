Гербольдт считает, что Трусова продолжит спортивную карьеру

Бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании Катарина Гербольдт высказалась о будущем фигуристки Александры Трусовой.

«Насколько я знаю, Саша ходит на тренировки, а человек, который собирается заканчивать, этого не делает. Так что это явный повод надеяться на то, что мы её ещё увидим на соревнованиях. Может быть, она сможет это всё пережить, преодолеть, и мы сможем вновь увидеть от неё пять четверных», — цитирует Гербольдт РИА Новости.

Российская фигуристка Трусова завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Анне Щербаковой. После объявления результатов Трусова плакала и кричала, что ненавидит фигурное катание. На Олимпиаде в Пекине фигуристка исполнила рекордных пять четверных в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что Трусова не примет участие в финале Гран-при России.