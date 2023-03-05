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Вайцеховская: необъективность со стороны арбитров в фигурном катании была всегда

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала конфликт между судьями и заслуженным тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.
Вайцеховская: необъективность со стороны арбитров в фигурном катании была всегда
  • РИА Новости

«Необъективность со стороны арбитров в фигурке была всегда, она изначально входит в неписаные правила этого вида спорта, и, полагаю, так будет всегда, пока за пультами сидят живые люди со своими вкусами и пристрастиями. Как раз поэтому мне было несколько удивительно слышать сетования на судейство со стороны Тарасовой. Она как никто другой знает, как устроен этот мир», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что Тарасову в своё время не любила федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и судьи, которые работали в организации.

«Полагаю, что отчасти поэтому в годы своего тренерского расцвета Тарасова вдалбливала всем своим ученикам: надо быть на две головы выше соперников, чтобы не зависеть от судейского произвола. И это работало. Уже писала, но повторюсь: если спортсмен ошибается, жаловаться на судейство не самая правильная стратегия. Высказывания из серии «докручено — не докручено» здесь тоже, на мой взгляд, не слишком уместны. Во-первых, каждый судья смотрит на лёд с несколько иного ракурса, поэтому отличаться друг от друга могут даже мнения тех, кто работает в одной бригаде. Во-вторых, любое, даже совсем крошечное сомнение в качестве элемента может трактоваться как в плюс спортсмену, так и в минус: это тоже изначально заложено в издержки судейского субъективизма. Возможно, реакция Тарасовой в поддержку Плющенко была продиктована эмоциями: за последние несколько лет Евгений так мощно вписался в российское одиночное катание, что это заслуживает как минимум поощрения, а не драконовского подхода со стороны арбитров. Но тут уж как повезёт. При этом со стороны тренера не было высказано ни одного аргумента, который реально можно было бы принять в расчёт. Она считает, что судьи неправы, те с этим мнением не согласны. Нормальная рабочая ситуация, коих в фигурном катании не счесть. По итогу вышел очередной скандал, который, судя по всему, Первый канал просто не посчитал нужным тащить в эфир. И чему тут удивляться?», — добавила Вайцеховская.

Ранее Вайцеховская прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиям.

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