Дудаков: Щербакова выдаёт максимум всегда

Тренер по фигурному катанию Сергей Дудаков поделился мнением об Анне Щербаковой.

«Это тот спортсмен, который может выдать максимум в данном месте и в это же время. Она выдаёт максимум всегда.

Характер? Да. Она всегда выдаёт лучшее на данный момент. Это было и в юниорах, и во взрослом катании», — приводит слова Дудакова Первый канал.

Щербакова выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряным призёром чемпионата Европы.

В августе 2022 года фигуристка перенесла операцию, поэтому пропустила сезон-2022/23.

Ранее Щербакова заявила, что у неё никогда не было желания бросить фигурное катание.