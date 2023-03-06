Тарасова рассказала, что посетит турнир по шоу-программам
- РИА Новости
«В качестве комментатора вряд ли, но на соревнования я точно приду.
Готова ли я буду комментировать, если позовут? Я всегда готова», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
4 марта Тарасова заявила, что не комментировала финал Гран-при России из-за санкций Первого канала.
Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».
1 марта пресс-служба ФФККР огласила состав участников турнира. В него вошли Камила Валиева, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин и другие.
Ранее сообщалось, что Туктамышева намекнула на тему постановки для турнира по шоу-программам.