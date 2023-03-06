Узнать больше

Тарасова рассказала, что посетит турнир по шоу-программам

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что будет присутствовать на турнире по шоу-программам.
Тарасова рассказала, что посетит турнир по шоу-программам
  • РИА Новости

«В качестве комментатора вряд ли, но на соревнования я точно приду.

Готова ли я буду комментировать, если позовут? Я всегда готова», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

4 марта Тарасова заявила, что не комментировала финал Гран-при России из-за санкций Первого канала.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве в ДС «Мегаспорт».

1 марта пресс-служба ФФККР огласила состав участников турнира. В него вошли Камила Валиева, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин и другие.

Ранее сообщалось, что Туктамышева намекнула на тему постановки для турнира по шоу-программам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить