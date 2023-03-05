Туктамышева: хочу воплотить когда-нибудь комичный образ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева намекнула на тему постановки для турнира по шоу-программам.

«Я хочу воплотить когда-нибудь комичный образ, но на турнире шоу-программ будет немного другое. Сейчас хочется выдохнуть, дать заслуженный отдых себе, сходить в спа. Но это будет в конце сезона, сейчас мы готовимся к шоу-программам», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-экспресс».

В финале Гран-при России Туктамышева стала третьей. За обе программы она набрала 241,61 балла.

Ранее Туктамышева заявила, что будет делать всё возможное, чтобы продолжить кататься в следующем сезоне.