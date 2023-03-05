Узнать больше

Туктамышева: хочу воплотить когда-нибудь комичный образ

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева намекнула на тему постановки для турнира по шоу-программам.
Туктамышева: хочу воплотить когда-нибудь комичный образ
  • РИА Новости

«Я хочу воплотить когда-нибудь комичный образ, но на турнире шоу-программ будет немного другое. Сейчас хочется выдохнуть, дать заслуженный отдых себе, сходить в спа. Но это будет в конце сезона, сейчас мы готовимся к шоу-программам», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-экспресс».

В финале Гран-при России Туктамышева стала третьей. За обе программы она набрала 241,61 балла.

Ранее Туктамышева заявила, что будет делать всё возможное, чтобы продолжить кататься в следующем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить