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Туктамышева: буду делать всё, что в моих силах, чтобы продолжать кататься

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Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что будет делать всё возможное, чтобы продолжить кататься в следующем сезоне.
Туктамышева: буду делать всё, что в моих силах, чтобы продолжать кататься
  • РИА Новости

«Плавно войду в сезон, а дальше буду смотреть. Любой сезон в России — это тоже очень интересно. Буду делать всё, что в моих силах, чтобы продолжать кататься», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

В произвольной программе Аделия Петросян удачно приземлила тройной флип и получила по сумме двух программ 255,01 балла, став первой на этом турнире.

Второй стала Камила Валиева (241,76). Замкнула тройку Туктамышева (241,61).

Ранее Тарасова заявила, что финал Гран-при России по фигурному катанию превзошёл чемпионат мира.

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