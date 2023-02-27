Жалоба Плющенко, письма для Костомарова и выступление Гуменника в филармонии: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгений Плющенко направил жалобу в комиссию по этике ФФККР на тренера Софью Федченко в связи с её высказываниями в свой адрес, а зрители шоу «Ледниковый период. Снова вместе» написали письма с пожеланиями выздоровления Роману Костомарову. Александра Трусова поделилась воспоминаниями о турнире в Японии, где она впервые исполнила четыре квада в одной программе, а Евгения Медведева рассказала, у кого мечтает взять интервью. Тем временем, Пётр Гуменник выступил в составе фортепианного дуэта в Санкт-Петербургской филармонии. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Жалоба Плющенко

Уже вторую неделю не утихают страсти вокруг пикировки между Евгением Плющенко и Софьей Федченко. Несколько дней назад конфликт перешёл в другую плоскость: представители академии «Ангелы Плющенко» подали заявление в комиссию по этике ФФККР с просьбой рассмотреть слова наставницы Алины Горбачёвой в адрес двукратного олимпийского чемпиона. Она, напомним, назвала высказывания коллеги по поводу судейства на первенстве страны среди юниоров истерикой и неумением признавать свои тренерские ошибки.

Жалобу планируют рассмотреть в марте.

Поступок Плющенко вызвал куда большее недоумение в российском мире фигурного катания, нежели его первоначальные высказывания по поводу судей. Особенно возмутилась Татьяна Тарасова.

«Ну и дурак! Ну и что, это мужик? Получается, истерика продолжается. Честно говоря, уже поднадоела эта история, соревнования на носу. Я не поддерживаю это, и мужику не пристало так поступать — жаловаться на женщину. Как‑то это мелко», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

В свою очередь, Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, предложил всем тренерам и судьям подать коллективную жалобу на Плющенко и его академию за те высказывания, которые позволяет себе Евгений.

«Софья Федченко назвала вещи своими именами, никакого оскорбления в её словах нет. А называть спортсменов «говёшками» —это оскорбление детей. Со стороны Плющенко сейчас идёт защитная реакция, а лучшая защита — нападение», — сказал специалист.

Не поддержал Евгения и Сергей Давыдов, который особо подчеркнул тот факт, что воспитанницы Плющенко серьёзно ошиблись в короткой программе обсуждаемого турнира.

«А раз так, нет смысла рассказывать, кто что в произвольной доделал или недоделал. Надо начать с себя, как мы все и делаем. Разобрать собственные ошибки и исправить их, а не обвинять других детей, тренеров, федерацию и всех подряд. Я давно придерживаюсь такого мнения, что в первую очередь надо не ошибаться самому. Если не ошибся — тогда действительно о чём-то можно говорить, спорить. В данном же случае, на мой взгляд, все эти разговоры абсолютно неуместны», — отметил Давыдов.

Мечта Горбачёвой

Между тем, Алина Горбачёва, которая стала чемпионкой России среди юниоров на том самом первенстве в Перми, рассказала, как пришла в фигурное катание, а также раскрыла свою мечту. По словам девушки, она начала пришла на каток довольно поздно для этого вида спорта — в семь лет, но настолько в него влюбилась, что захотела заниматься профессионально.

«Начала заниматься в торговом центре, на небольшом катке. Сперва ходила туда три раза в неделю и занималась по часу, потом начало немного получаться — увеличили до шести дней. Затем пошёл прогресс, и мы решили переходить к более сильному тренеру. Так всё и началось», — приводит слова фигуристки РИА Новости.

Она отметила, что до того, как начала заниматься сама, не особо интересовалась фигурным катанием, а из спортсменов знала лишь Аделину Сотникову, которая тогда как раз выиграла Олимпиаду в Сочи. А потом, когда появились первые успехи, у самой Алины зародилась мечта подняться на первую ступеньку олимпийского пьедестала.

«Сперва я занималась для себя, не профессионально. А потом захотела стать олимпийской чемпионкой и начала больше заниматься. На окружающих я не смотрела — просто старалась над собой расти. И со временем догнала», — рассказала Горбачёва.

По словам девушки, для работы с Софьей Федченко она переехала из Краснодара в Тверь, а затем и в Москву. В частности из-за этого у неё испортились отношения с мамой. Алина даже живёт сейчас у своего тренера.

«Сильно этой темы касаться не хотелось бы. С мамой я не очень хорошо общаюсь. В один момент она не хотела, чтобы я занималась фигурным катанием, что это трата времени, сил, денег и здоровья. Я с ней была не согласна, поэтому контакт у нас не очень хороший... Она меня поздравляет, мы списываемся, видимся иногда. Но я бы не сказала, что это отношения мамы и дочки. Мы достаточно давно уже так. Я в целом привыкла», — призналась фигуристка.

Воспоминания Трусовой о Японии

Александра Трусова, пропускающая оставшуюся часть соревновательного сезона, поделилась воспоминаниями о турнире, на котором она впервые попробовала исполнить четыре квада в одной программе. Это был Japan Open — командный шоу-турнир, в котором соревнуются сборные Европы, Америки и Японии. На нём Саша, только вышедшая во взрослые соревнования, выступала вместе с Алиной Загитовой, Хавьером Фернандесом и Денисом Васильевым.

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«Тогда я впервые попробовала исполнить четыре четверных прыжка в одной программе на соревнованиях. В тот день получилось сделать всё так, как задумала. В итоге мы выиграли! После выступления и объявления результатов испытала чувство полнейшего удовлетворения и опустошения. То самое чувство, ради которого, мне кажется, выступают все спортсмены. Такое я ощущала только два раза за всю спортивную жизнь — на ЮЧМ в Софии и вот на Japan Open», — написала Александра в колонке на сайте «Матч ТВ».

Также Александра отметила, что на неё произвело сильное впечатление то, как сильно в Японии любят фигурное катание.

«У зрителей на соревнованиях всегда есть флаги каждой страны. И они поддерживают всех словно своих! Эти соревнования навсегда останутся в памяти. Для меня это был очень необычный, интересный и полезный опыт», — поделилась фигуристка.

Между тем, болельщики и специалисты продолжают рассуждать на тему того, сможет ли Александра вернуться в спорт. Так, по мнению Елены Радионовой, для вице-чемпионки пекинской Олимпиады нет ничего невозможного.

«Уверена, что, как выздоровеет, вылечится, она будет выступать, потому что она самый настоящий фанат своего дела. Я вижу по ней, что у неё глаза горят. Когда будет возможно, она обязательно будет выступать», — заявила бронзовый призер ЧМ-2015.

Письма для Костомарова

Турне шоу «Ледниковый период. Снова вместе» стартовало 24 февраля выступлением в Череповце. Как ранее объявил его продюсер Илья Авербух, часть средств от продажи билетов будет направлена на помощь Роману Костомарову, который пока ещё находится в больнице. Конечно, не забывали об олимпийском чемпионе и во время концерта.

«Мой большой друг, с которым мы прошли более 19 лет вместе в гастрольных турах, борется сейчас с тяжёлой болезнью. Только вместе мы можем ему помочь, верим, что он справится. Давайте поаплодируем ему. Каждый будет выходить на лёд и за себя, и за него, надеюсь, это добавит сил ему», — сказал Авербух, открывая представление.

Кроме того, в этот вечер зрители могли написать письма со своими добрыми пожеланиями для Романа, и многие воспользовались этой возможностью. Организаторы шоу впоследствии передадут послания семье Костомарова.

Между тем, появились обнадёживающие новости о его состоянии. РЕН ТВ со ссылкой на свой источник сообщило о стабилизации состояния после инсультов. Спортсмена планируют постепенно выводить из медикаментозного сна, процесс может занять от двух до семи дней.

Журналистские амбиции Медведевой

Поклонники Евгении Медведевой в последнее время ждут не только интервью, которые даёт фигуристка, но и те, которые она берёт сама в качестве ведущей. Большой коллаб с «Динамо» — программа под названием «Футбольное катание» — оказался достаточно востребованным. Как рассказала спортсменка, в процессе съёмок ей порой приходилось сталкиваться со сложностями, когда собеседник стеснялся или не знал, как ответить на вопросы.

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«Иногда бывает, конечно, ступор, когда человек говорит: «Ну, я не знаю, как ответить на этот вопрос». И сидит молчит. А я не знаю, как дальше продолжать. Такое бывает, конечно. Со временем научилась плюс-минус выходить из таких ситуаций, с каждым человеком по-своему», — рассказала Медведева «Чемпионату».

При этом она назвала стереотипом распространённое мнение, что спортсмены, в особенности футболисты и хоккеисты, — сложные собеседники.

«Мы недавно записывали интервью с Димой Скопинцевым и ещё одним игроком, пока не могу раскрывать имя — люди сидят, разговаривают, начитанные, с огромным словарным запасом, со своими шутками, со своей индивидуальностью. Есть, конечно, исключения, когда людям трудно даются интервью. Но, мне кажется, любого человека на улице спроси, и ему будет трудно говорить на интервью, потому что, во-первых, он не готов, а во-вторых, может, душа не лежит к этому», — поделилась Евгения.

Фигуристка также рассказала, что уже брала интервью у многих именитых спортсменов, помимо футболистов бело-голубых, в том числе у Семёна Елистратова и Ильи Ковльчука. А из желаемых собеседников на будущее назвала Александра Овечкина.

Также Евгения заявила, что не из мира спорта с удовольствием бы пообщалась с Майклом Джексоном. «Но, к сожалению, это невозможно. Может, в другой жизни», — сказала она, добавив при этом, что цели стать журналистом перед собой не ставит: соглашается на новые проекты просто потому, что это интересно ей и востребовано публикой.

Концерт Гуменника

С неожиданной стороны для многих раскрылся Пётр Гуменник. На минувшей неделе он принял участие в фортепианном концерте в Санкт-Петербургской академической филармонии и в дуэте с Дарьей Шелаевой исполнил «Малагенью». Немногие знают, что в детстве будущий спортсмен занимался музыкой — с трёх лет пел в хоре, а с пяти занялся фортепиано — и лишь потом переключился на фигурное катание. К слову, два младших брата Петра серьёзно занимаются музыкой.

Фигурист рассказал, что репетиции к выступлению заняли меньше месяца. По его словам, особых сложностей при подготовке не возникло, так как это произведение было ему неплохо знакомо.

«Малагенью» мы играли когда-то давно, когда я ещё музыкой занимался. Сейчас даже не вспомню, как давно это было — лет шесть или семь назад. Это последнее, что мы играли... Мне сообщили в новом году, педагог Елена Анатольевна Федоровская поделилась такой идеей. Начал репетировать недели три назад. Оказалось, пальцы всё помнят, легко всё восстановил», — цитирует «Чемпионат» вице-чемпиона России.

Он добавил, что занятия музыкой не помешали ему готовиться к финалу Гран-при, который пройдёт на этой неделе.

«Всё равно иногда за рояль сажусь, что-то играю. Будут ли сюрпризы в финале Гран-при? Да, скорее всего, будут. Какие, не скажу», — с улыбкой заявил спортсмен.