Фигурист Гуменник выступит на концерте в Санкт-Петербургской академической филармонии

Российский фигурист Пётр Гуменник исполнит произведение на фортепиано в Санкт-Петербургской академической филармонии.

«Сюрприз! 25 февраля Петя в составе фортепианного дуэта с Дарьей Шелаевой исполнит произведение из своего давнишнего репертуара», — написала мама Гуменника в соцсетях.

Фигурист занимается игрой на фортепиано с пяти лет.

В конце января 20-летний россиянин заболел и пропустил чемпионат Санкт‑Петербурга. 6 февраля стало известно, что спортсмен провёл первую тренировку после травмы.

Ранее Гуменник объяснил, что объединяет его с шахматистом Марком Таймановым.