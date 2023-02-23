Фигурист Гуменник выступит на концерте в Санкт-Петербургской академической филармонии
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«Сюрприз! 25 февраля Петя в составе фортепианного дуэта с Дарьей Шелаевой исполнит произведение из своего давнишнего репертуара», — написала мама Гуменника в соцсетях.
Фигурист занимается игрой на фортепиано с пяти лет.
В конце января 20-летний россиянин заболел и пропустил чемпионат Санкт‑Петербурга. 6 февраля стало известно, что спортсмен провёл первую тренировку после травмы.
Ранее Гуменник объяснил, что объединяет его с шахматистом Марком Таймановым.