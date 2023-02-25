Горбачёва заявила, что не хочет уходить от тренера Федченко

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Алина Горбачёва заявила, что хочет всю карьеру провести под руководством своего тренера Софьи Федченко.

«Было такое, но я не хочу переходить к другому наставнику. Считаю, что всего добьюсь со своими тренерами. Уверена в этом на 100%. Если я так считаю, то почему нет?» — цитирует Горбачёву РИА Новости.

24 февраля стало известно, что академия «Ангелы Плющенко» подала официальную жалобу в комиссию по этике ФФККР на тренера Софью Федченко. Специалист в одном из интервью прокомментировала заявления Плющенко, и его сторона попросила комиссию дать оценку двум эпизодам — «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко».

Ранее Горбачёва сообщила, что планирует принять участие в турнире по шоу-программам.