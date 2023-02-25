Горбачёва заявила, что не хочет уходить от тренера Федченко
- РИА Новости
«Было такое, но я не хочу переходить к другому наставнику. Считаю, что всего добьюсь со своими тренерами. Уверена в этом на 100%. Если я так считаю, то почему нет?» — цитирует Горбачёву РИА Новости.
24 февраля стало известно, что академия «Ангелы Плющенко» подала официальную жалобу в комиссию по этике ФФККР на тренера Софью Федченко. Специалист в одном из интервью прокомментировала заявления Плющенко, и его сторона попросила комиссию дать оценку двум эпизодам — «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко».
Ранее Горбачёва сообщила, что планирует принять участие в турнире по шоу-программам.