Академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу в комиссию по этике ФФККР на тренера Федченко

Академия «Ангелы Плющенко» подала официальную жалобу в комиссию по этике ФФККР на тренера Софью Федченко.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Федченко в одном из интервью прокомментировала заявления Плющенко и его сторона попросила комиссию дать оценку двум эпизодам — «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко».

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Победу на турнире одержала подопечная Федченко Алина Горбачева.

20 февраля стало известно, что в комиссии по этике ФФККР рассмотрят заявления Плющенко.

Ранее Екатерина Рублёва, тренер Анны Щербаковой и Егора Гончарова, прокомментировала заявление Плющенко о необъективном судействе на российских стартах.