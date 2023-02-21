Рублёва о словах Плющенко: задача тренера сделать всё, чтобы спортсмены понравились судьям

Екатерина Рублёва, тренер чемпионов России в танцах на льду среди юниоров Анны Щербаковой и Егора Гончарова, прокомментировала резонансное заявление Евгения Плющенко о необъективном судействе на российских стартах.

«Если у меня возникают те или иные вопросы, а такое, безусловно, случается, всё-таки человеческий фактор в нашем виде спорта никто не отменял, всегда стараюсь выяснить после соревнований, чем руководствовался тот или иной арбитр. Задаю вопросы технической бригаде, линейным судьям, то есть пытаюсь получить какой-то фидбэк, чтобы понять, над чем работать.

Если я обращаюсь к человеку, то делаю это затем, чтобы услышать его мнение, а не чтобы поспорить, кто из нас прав. Это же он сидит за пультом, а не я. Значит, моя задача сделать всё возможное, чтобы мои спортсмены ему понравились. Я сама в своё время сдала экзамен на технического специалиста, время от времени сужу российские турниры и знаю, что моими оценками тоже бывают недовольны. Но это нормально, особенно в танцах. Если люди готовы идти на диалог и обращаются ко мне с какими-то вопросами, я всегда готова объяснить, почему поставила ту или иную оценку», — сказала Рублёва в интервью RT.

Ранее Рублёва рассказала, с какой целью фигуристы ехали на первенство России в Перми.