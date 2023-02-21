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Рублёва: Щербакова и Гончаров ехали на первенство России бороться за первое место

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Екатерина Рублёва, тренер чемпионов России в танцах на льду среди юниоров Анны Щербаковой и Егора Гончарова, поделилась, с какой целью фигуристы ехали на первенство России в Перми.
Рублёва: Щербакова и Гончаров ехали на первенство России бороться за первое место
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«Не буду лукавить: мы ехали на первенство России бороться за первое место, понимая, что у нас очень сильные соперники, которые имеют определённый вес, имя. Аня с Егором выиграли в этом сезоне все свои старты, но не со всеми соперниками они до выступления в Перми пересекались. При этом у меня не было амбиций кому-то что-то доказать. Всё-таки победа на первенстве России — это не предел наших тренерских мечтаний, а всего лишь определённый этап работы. А результат просто показывает, насколько хорошо мы с этой работой справились», — сказала Рублёва в интервью RT.

Ранее Рублёва рассказала о желании пробовать что-то новое на льду.

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