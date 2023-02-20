Здоровье Костомарова, противостояние Плющенко и Федченко, фотосет Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

В СМИ появилась противоречивая информация о состоянии Романа Костомарова. По некоторым данным, у спортсмена возникли проблемы с сосудами мозга, но врачи сумели её купировать. Тренер Софья Федченко назвала истерикой слова Евгения Плющенко о несправедливом судействе, а в соцсети академии двукратного олимпийского чемпиона появился оскорбительный пост в её адрес, но вскоре он был удалён. Евгения Медведева рассказала, что наслаждается нарушениями спортивного режима и опубликовала снимки с новой фотосессии. Между тем состоялась премьера клипа Натальи Подольской с Камилой Валиевой в главной роли. Что ещё обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Новости о здоровье Костомарова

В понедельник, 20 февраля, ряд СМИ сообщил пугающие новости о здоровье Романа Костомарова. По данным анонимных источников, состояние олимпийского чемпиона резко ухудшилось. «Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжёлое», — писало РИА Новости.

Впрочем, информация довольно противоречива. Так, собеседник Sport24 заявил: «Появившиеся в интернете новые подробности состояния Романа Костомарова — чушь. Дайте нам лечиться спокойно».

А по данным источника ТАСС, проблема с сосудами мозга действительно существовала, но врачи смогли быстро с ней справиться и спортсмен находится в стабильном состоянии.

Между тем несколько дней назад супруга фигуриста Оксана Домнина впервые рассказала подробности о том, как развивалась болезнь. По её словам, когда пневмония только начиналась, у Костомарова болела рука, он принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты, которые маскировали проявления заболевания.

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«Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января. Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура — пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39 °C, а через день уже выступала — для фигуристов это рядовая ситуация», — заявила она в разговоре с «АиФ».

Домнина также подчеркнула, что врачи проинформировали семью о всех возможных вариантах течения заболевания, как только спортсмен оказался в стационаре.

«О последствиях, которые могут быть, мы всё знали и понимали с самого начала. Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжёлое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами, — это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас», — заключила Оксана.

Дуэт Загитовой и Щербаковой

Алина Загитова и Анна Щербакова провели совместную фотосессию для журнала Voice и рассказали о своей дружбе. По словам олимпийской чемпионки Пекина, они знакомы уже семь лет, но особенно сблизились в последнее время: стали намного больше общаться, встречаться не только на льду, но и вне тренировок. При этом между ними нет профессионального соперничества, что положительно сказывается на отношениях.

«В спорте я никогда не воспринимала Алину как конкурентку: чувствовалась разница в возрасте — когда 14-летняя я впервые принимала участие в чемпионате России и вышла на взрослые соревнования, Алина уже была звездой, олимпийской чемпионкой. В целом, конечно, в фигурном катании огромная конкуренция, но именно она заставляет нас двигаться вперёд: каждая хочет быть лучшей. Это не про зависть и злость, а про мотивацию», — отметила Щербакова.

Загитова, в свою очередь, поделилась, как воспринимает собственную популярность.

«То, что происходит сейчас со мной, — это классно! Хотя иногда люди относятся ко мне как к неживой: общаются, будто это моя работа — быть звездой, со всеми фотографироваться и раздавать автографы. Но, к счастью, положительных моментов всё равно больше», — сказала фигуристка.

Кроме того, олимпийская чемпионка 2018 года рассказала о своих увлечениях. По её словам, она любит уделять время уходу за собой, а свободные часы посвящает рисованию, изучению английского языка и строения галактики.

«Пройтись по магазинам тоже люблю, пообщаться с друзьями. Ещё для меня очень важно провести время в кругу семьи за вкусным обедом или ужином. Конечно, 24 часа — не так много, и их часто не хватает на всё то, что я желала бы сделать, но вышеперечисленное стараюсь уместить в один день», — подчеркнула Алина.

«Неспортивный режим» Медведевой

Евгения Медведева, как и Загитова, уже давно не участвует в соревнованиях, хотя официально ни одна из них не объявляли о завершении спортивной карьеры. При этом в интервью известной в прошлом гимнастке, а ныне телеведущей Ляйсан Утяшевой, Евгения призналась, что сейчас постоянно нарушает спортивный режим и даже радуется этому.

«Мне очень нравится ложиться в 03:00, просыпаться в 13:00. Я сейчас в принципе отдыхаю от тренировок большую часть времени. Наверное, отвлечься мне помогает смена деятельности. В основном это какие-то фотосессии, рабочие съёмки и проекты», — заявила Евгения.

Она подчеркнула, что в этом году задействована во множестве телевизионных проектов, но не стала их называть, «чтобы не разглашать тайну». Зато фотографиями со съёмок Медведева часто и с удовольствием делится в своих социальных сетях. Одним из последних стал фотосет, на котором двукратная чемпионка мира предстала в кожаном пиджаке, джинсах, белой рубашке, а также крупных солнцезащитных очках.

Пикировка Плющенко и Федченко

Возмущение Евгения Плющенко судейством на юниорском первенстве России переросло в открытую пикировку между ним и Софьей Федченко, тренером победившей в Перми Алины Горбачёвой. В одном из комментариев в прессе специалист назвала высказывания Плющенко истерикой и неумением признавать свои тренерские промашки.

«Думаю, он был слишком уверен в своей победе в отсутствие главной фаворитки турнира — Алисы Двоеглазовой. Ну что ж, придётся привыкать считаться с разными тренерскими штабами. У нас малыши подрастают», — цитирует Федченко газета «Жизнь».

Специалист также отметила, что сама никогда не обсуждает работу судейской бригады, так как считает подобные оценки вне своей компетенции.

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«У меня другая задача — учить спортсменов кататься безошибочно. Всегда говорю детям: «Катайтесь так, чтобы не к чему было прицепиться, даже если кому-то очень захочется!» — добавила тренер.

Со стороны штаба Плющенко довольно скоро прозвучал ответ, выраженный, однако, в довольно странной форме. В аккаунте академии «Ангелы Плющенко» была опубликована саркастическая сторис — подредактированный скриншот с профиля Федченко на одном из сайтов с указанием, что она якобы учится на третьем курсе Института спорта и физического воспитания. При этом в графе «О себе» была добавлена цитата из фильма «Морозко»: «Царевна, не... Королевна», а к фотографии — эмодзи с короной на голове. Пост провисел несколько минут и был удалён.

«Меня такое не задевает. Тем более информация на его картинке про меня недостоверна. У меня два оконченных высших образования. Одно — с красным дипломом», — прокомментировала выпад Федченко.

Но не все отнеслись к некрасивому поступку со стороны академии так спокойно. Например, Татьяна Тарасова негативно оценила попытку «тренера разбираться с тренером». «Думаю, эти разборки совершенно ни к чему и они Женю не украшают. Тренер‑то тут при чём? Он тренирует как может. И Софье Федченко большое спасибо, у неё девочка тоже прекрасно каталась», — заявила Тарасова «Матч ТВ».

Не осталась в стороне и комиссия по этике ФФККР. По словам её председателя Ирины Рабер, последние заявления Плющенко будут рассмотрены, однако быстрого результата разбирательства ожидать не стоит. Впрочем, главный тренер сборной России Елена Чайковская эту информацию опровергла.

«Я это не комментирую. Это чушь собачья, никто ничего не собирается. Это глупость, которую вы сами и распускаете», — заявила специалист «Матч ТВ».

Премьера клипа Подольской с Валиевой

На минувшей неделе состоялась премьера клипа на песню Натальи Подольской «Не отвернусь» с Камилой Валиевой в главной роли. Для съёмок спортсменка выбрала фиолетовое платье, в котором катает короткую программу этого сезона.

Подольская рассказала, что записала эту песню, выступая в «Ледниковом периоде», и поэтому ей захотелось снять клип с участием фигуристки. По словам певицы, на примере Валиевой она хотела показать, как важно добиваться своих целей, не сдаваться и верить в себя.

«До знакомства с Камилой я слышала о ней, знала её историю, знала, как ей было тяжело, как за этой историей наблюдал весь мир. Даже голливудские звёзды поддерживали Камилу после той истории на Олимпиаде. Она скромная и очень нежная, безумно сильная девушка. Спортсменов очень сложно сломать, у них так закалён характер, она справилась с этой ситуацией и просто идёт дальше... Учитывая историю Камилы, мне захотелось, чтобы она приняла участие в клипе, показалось, что это было бы очень интересно, у нас получился мини-фильм», — цитирует Подольскую ТАСС.

Евгения Медведева между тем высказала мнение, насколько долгой может быть карьера Валиевой. Вице-чемпионка Олимпиады-2018 отметила, что никто не вправе решать это за Камилу — всё находится лишь в её руках.

«Я не имею права судить о её возможностях, потому что не знаю, в каких кондициях находится её тело. И вообще, в принципе не очень корректно говорить, что она сможет или чего она не сможет. Сможет — отлично, не сможет — окей, переключится на что-то другое. Главное, чтобы человек был счастлив. Я думаю, что, если она захочет и если ей позволит здоровье, пару чемпионатов России она сможет откататься на реально высоком уровне с тем, чтобы идти и выигрывать», — заметила Евгения.

«10 млн я озвучил»

За последнюю неделю Евгений Плющенко запомнился не только критикой судей, но и своим резким комментарием относительно турнира по шоу-программам, который в этом году впервые проводит ФФККР. До соревнований осталось меньше месяца: они пройдут в Москве 18 марта. Турнир обещает стать максимально зрелищным и интересным, ведь в нём могут принять участие как действующие, так и бывшие спортсмены. Однако двукратный олимпийский чемпион не увидел для себя достаточной мотивации, чтобы принять в нём участие.

«Я буду подавать? Оно мне на хрен надо? Я же озвучил цифру федерации давным-давно. Они ко мне вышли, спросили: «Будешь кататься?» Я сказал: «Пожалуйста. Есть цифра, я могу откататься». 10 млн я озвучил», — цитирует Плющенко Sport24.

При этом весь призовой фонд турнира меньше — 9 млн рублей. Победитель получит 5 млн, серебряный призёр — 3 млн, а бронзовый — 1 млн.

О составе участников пока ничего достоверно не известно. Так, многие фанаты ждут на льду Алину Загитову, которая шикарно выступила на фестивале «Влюблённые в фигурное катание», исполнив в том числе чистый тройной флип. Олимпийская чемпионка показала, что находится в отменной форме — и могла бы побороться за победу. Но пока о своём желании выступить в Москве заявили лишь Елизавета Нугуманова и Станислава Константинова.

«Конечно, очень хочу прокатиться. Есть задумка яркого номера, который, на мой взгляд, может хорошо вписаться в этот формат. Очень классно, что придумали такой турнир», — сказала Константинова, недавно объявившая о завершении спортивной карьеры.