Медведева считает, что Валиева сможет кататься на высоком уровне ещё пару сезонов

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась мнением о будущем Камилы Валиевой.

«Я не имею права судить о её возможностях, потому что не знаю, в каких кондициях находится её тело. Главное, чтобы человек был счастлив. Я думаю, что, если она захочет и если ей позволит здоровье, пару чемпионатов России она сможет откататься на реально высоком уровне с тем, чтобы идти и выигрывать», — приводит слова Медведевой ТАСС.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании. После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Фигуристка также является чемпионкой Европы-2022, чемпионкой мира среди юниоров, победительницей финала серии Гран-При среди юниорок.

Ранее Медведева ответила на вопрос, хочет ли она стать тренером.