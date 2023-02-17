Медведева: не испытываю большого желания тренировать
- РИА Новости
«У меня действительно пока нет большого желания тренировать, потому что есть другие направления для развития. Но пообщаться с детишками и вспомнить себя в их возрасте, как сама выступала, было интересно», — цитирует Медведеву ТАСС.
23-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Евгения является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.
Ранее Медведева рассказала, из чего состоит её спортивный режим.