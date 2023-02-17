Медведева: не испытываю большого желания тренировать

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос, хочет ли она стать тренером.

«У меня действительно пока нет большого желания тренировать, потому что есть другие направления для развития. Но пообщаться с детишками и вспомнить себя в их возрасте, как сама выступала, было интересно», — цитирует Медведеву ТАСС.

23-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Евгения является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.

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