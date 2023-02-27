Трусова: то самое чувство, ради которого выступают все спортсмены, я ощущала только два раза

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова поделилась воспоминаниями о турнире Japan Open в 2019 году.

«Тогда я впервые попробовала исполнить четыре четверных прыжка в одной программе на соревнованиях. В тот день получилось сделать всё так, как задумала. В итоге мы выиграли!

После выступления и объявления результатов испытала чувство полнейшего удовлетворения и опустошения. То самое чувство, ради которого, мне кажется, выступают все спортсмены. Такое я ощущала только два раза за всю спортивную жизнь — на юношеском чемпионате мира в Софии и вот на Japan Open», — написала Трусова в своей колонке для «Матч ТВ».

23 февраля фигуристка снялась с финала Гран-при России из-за травмы спины. Также она снялась с чемпионата России — 2023 из-за болезни.

Ранее бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова высказалась по поводу снятия фигуристки Трусовой с финала Гран-при России.