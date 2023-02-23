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Тарасова назвала причину снятия Трусовой с финала Гран-при России

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, почему фигуристка Александра Трусова снялась с финала Гран-при России.
Тарасова назвала причину снятия Трусовой с финала Гран-при России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Созвонилась с тренером Светланой Соколовской. Она сказала, что у Саши проблемы со спиной, лечится, поэтому не выступит в Санкт-Петербурге. В федерацию об этом уже сообщили», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Напомним, что фигуристка участвовала в двух этапах Гран-при России и отобралась в финал. Трусова также снялась с чемпионата России — 2023 из-за болезни.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян может заменить Анастасию Зинину в финале Гран-при России.

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