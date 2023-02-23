РИА Новости: Петросян может заменить Зинину в финале Гран-при России
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По информации РИА Новости, фигуристка может заменить Анастасию Зинину, которая получила повреждение.
«Допуска от врачей у Насти пока нет. Это всё, что могу сказать на текущий момент. Окончательно вопрос решится в пятницу или в понедельник», — заявил тренер Алексей Василевский.
Напомним, что Петросян выиграла московский этап Гран-при. Но затем снялась с турнира из-за травмы.
Ранее сообщалось, что Петросян восстановила четверной флип.