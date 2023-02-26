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Радионова: Трусова — двигатель фигурного катания

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Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова высказалась по поводу снятия фигуристки Александры Трусовой с финала Гран-при России.
Радионова: Трусова — двигатель фигурного катания
  • РИА Новости

«Отсутствие Саши Трусовой на финале Гран-при — это потеря. Жаль, что её не будет. На неё приходят смотреть, она очень яркая, запоминающаяся фигуристка. Саша — это всегда про какую-то сенсацию. Всем интересно, сколько она будет прыгать четверных. Но у нас есть много фигуристок, на которых также будет интересно смотреть, и конкуренция будет очень высокой.

Конечно, ждём её возвращения на лёд, на соревнования. Саша — двигатель фигурного катания. Перспективы на возвращение большие», — приводит слова Радионовой Metaratings.

Трусова снялась с финала Гран-при России из-за травмы спины.

Напомним, что Трусова также снялась с чемпионата России — 2023 из-за болезни.

Ранее заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала снятие Трусовой с финала Гран-при.

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