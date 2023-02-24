Гончаренко — о Трусовой: по сути, у неё сезон получился нерабочим в соревновательном плане

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась по поводу снятия фигуристки Александры Трусовой с финала Гран-при России.

«Это очень грустно, что она снялась. По сути, у неё сезон получился нерабочим в соревновательном плане. Но раз она снялась — значит, не готова. Спортсмен снимается, если он болен или никак не готов, во всех остальных случаях он должен бороться, только старты показывают, кто готов хорошо, а кто — не совсем», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Трусова снялась с финала Гран-при России из-за травмы спины.

Напомним, что фигуристка участвовала в двух этапах Гран-при России и отобралась в финал. Трусова также снялась с чемпионата России — 2023 из-за болезни.

Ранее сообщалось, что хореограф и тренер Бетина Попова уверена, что у Трусовой есть шансы восстановиться к следующему сезону.