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Гончаренко — о Трусовой: по сути, у неё сезон получился нерабочим в соревновательном плане

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась по поводу снятия фигуристки Александры Трусовой с финала Гран-при России.
Гончаренко — о Трусовой: по сути, у неё сезон получился нерабочим в соревновательном плане
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

«Это очень грустно, что она снялась. По сути, у неё сезон получился нерабочим в соревновательном плане. Но раз она снялась — значит, не готова. Спортсмен снимается, если он болен или никак не готов, во всех остальных случаях он должен бороться, только старты показывают, кто готов хорошо, а кто — не совсем», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Трусова снялась с финала Гран-при России из-за травмы спины.

Напомним, что фигуристка участвовала в двух этапах Гран-при России и отобралась в финал. Трусова также снялась с чемпионата России — 2023 из-за болезни.

Ранее сообщалось, что хореограф и тренер Бетина Попова уверена, что у Трусовой есть шансы восстановиться к следующему сезону.

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