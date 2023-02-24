Попова уверенна, что у Трусовой есть шансы восстановиться к следующему сезону
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Конечно, травмы спины — это всегда очень тяжело и неприятно. И чаще всего от них спортсмены не избавляются полностью, а лишь приводят их в то состояние, в котором они минимально дают о себе знать», — приводит слова Поповой ТАСС.
Также она отметила, что до следующего сезона ещё много времени и теоретически у Трусовой есть возможность восстановиться.
Напомним, что фигуристка участвовала в двух этапах Гран-при России и отобралась в финал. Трусова также снялась с чемпионата России — 2023 из-за болезни.
Ранее Трусова поделилась воспоминаниями о выступлении в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.