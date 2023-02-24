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Попова уверенна, что у Трусовой есть шансы восстановиться к следующему сезону

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Хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала новость о том, что российская фигуристка Александра Трусова снялась с финала Гран-при России из-за травмы спины.
Попова уверенна, что у Трусовой есть шансы восстановиться к следующему сезону
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Конечно, травмы спины — это всегда очень тяжело и неприятно. И чаще всего от них спортсмены не избавляются полностью, а лишь приводят их в то состояние, в котором они минимально дают о себе знать», — приводит слова Поповой ТАСС.

Также она отметила, что до следующего сезона ещё много времени и теоретически у Трусовой есть возможность восстановиться.

Напомним, что фигуристка участвовала в двух этапах Гран-при России и отобралась в финал. Трусова также снялась с чемпионата России — 2023 из-за болезни.

Ранее Трусова поделилась воспоминаниями о выступлении в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.

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