Попова уверенна, что у Трусовой есть шансы восстановиться к следующему сезону

Хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала новость о том, что российская фигуристка Александра Трусова снялась с финала Гран-при России из-за травмы спины.

«Конечно, травмы спины — это всегда очень тяжело и неприятно. И чаще всего от них спортсмены не избавляются полностью, а лишь приводят их в то состояние, в котором они минимально дают о себе знать», — приводит слова Поповой ТАСС.

Также она отметила, что до следующего сезона ещё много времени и теоретически у Трусовой есть возможность восстановиться.

Напомним, что фигуристка участвовала в двух этапах Гран-при России и отобралась в финал. Трусова также снялась с чемпионата России — 2023 из-за болезни.

Ранее Трусова поделилась воспоминаниями о выступлении в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.