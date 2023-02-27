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Давыдов — о высказываниях Плющенко: надо разобрать собственные ошибки, а не обвинять других детей и тренеров

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Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов прокомментировал резонансное заявление Евгения Плющенко о необъективном судействе на российских стартах.
Давыдов — о высказываниях Плющенко: надо разобрать собственные ошибки, а не обвинять других детей и тренеров
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Если честно, я давно на это внимания не обращаю. Давайте начнём с того, что люди сами ошиблись в короткой программе. А раз так, нет смысла рассказывать, кто что в произвольной доделал или недоделал. Надо начать с себя, как мы все и делаем. Разобрать собственные ошибки и исправить их, а не обвинять других детей, тренеров, федерацию и всех подряд», — приводит слова Давыдова «РИА Новости».

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер объяснила, кто виноват в конфликте Плющенко и Федченко.

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