Давыдов — о высказываниях Плющенко: надо разобрать собственные ошибки, а не обвинять других детей и тренеров

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов прокомментировал резонансное заявление Евгения Плющенко о необъективном судействе на российских стартах.

«Если честно, я давно на это внимания не обращаю. Давайте начнём с того, что люди сами ошиблись в короткой программе. А раз так, нет смысла рассказывать, кто что в произвольной доделал или недоделал. Надо начать с себя, как мы все и делаем. Разобрать собственные ошибки и исправить их, а не обвинять других детей, тренеров, федерацию и всех подряд», — приводит слова Давыдова «РИА Новости».

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер объяснила, кто виноват в конфликте Плющенко и Федченко.