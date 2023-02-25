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Мозер объяснила, кто виноват в конфликте Плющенко и Федченко

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Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер отреагировала на информацию, что академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу на тренера Софью Федченко.
Мозер объяснила, кто виноват в конфликте Плющенко и Федченко
  • РИА Новости

«К сожалению, часто из пустоты раздуваются скандалы. Журналисты гонятся за какой‑то историей, которую будут читать. Наверное, это ваша профессия, но хоть раз подумайте, что за каждой историей стоят люди. Сейчас молодые тренеры достаточно агрессивные, бывает сложно с ними общаться. А всё дело в том, что они растут на раскрученных вами историях. Отсюда и возникают конфликты в тренерском сообществе», — приводит слова Мозер «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что в комиссию по этике можно вызывать всех подряд.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу в комиссию по этике ФФККР на тренера Федченко.

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Победу на турнире одержала подопечная Федченко Алина Горбачёва.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию, что академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу на Федченко.

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