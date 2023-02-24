Тарасова — о жалобе Плющенко на Федченко: получается, истерика продолжается

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию, что академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу на тренера Софью Федченко.

«Получается, истерика продолжается. Честно говоря, уже поднадоела эта история, соревнования на носу. Я не поддерживаю это, и мужику не пристало так поступать — жаловаться на женщину. Как‑то это мелко», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», академия «Ангелы Плющенко» подала жалобу в комиссию по этике ФФККР на тренера Федченко.

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Победу на турнире одержала подопечная Федченко Алина Горбачёва.

Ранее стало известно, когда комиссия по этике ФФККР рассмотрит жалобу академии «Ангелы Плющенко» на тренера Федченко.