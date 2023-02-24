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Стало известно, когда комиссия по этике ФФККР рассмотрит жалобу академии «Ангелы Плющенко» на тренера Федченко

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Председатель комиссии по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ирина Рабер рассказала, когда комиссия рассмотрит жалобу академии «Ангелы Плющенко» на тренера Софью Федченко.
Стало известно, когда комиссия по этике ФФККР рассмотрит жалобу академии «Ангелы Плющенко» на тренера Федченко
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«Думаю, что жалобу академии «Ангелы Плющенко» к Софье Федченко обсудят после 8 марта, потому что будет финал Гран-при, плюс все в разъездах. Нужно собраться, проанализировать документ», — приводит слова Рабер РИА Новости.

Сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам — «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко».

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Победу на турнире одержала подопечная Федченко Алина Горбачёва.

Ранее Федченко прокомментировала новость о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала на неё жалобу в комиссию по этике ФФККР.

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