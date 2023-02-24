Стало известно, когда комиссия по этике ФФККР рассмотрит жалобу академии «Ангелы Плющенко» на тренера Федченко
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«Думаю, что жалобу академии «Ангелы Плющенко» к Софье Федченко обсудят после 8 марта, потому что будет финал Гран-при, плюс все в разъездах. Нужно собраться, проанализировать документ», — приводит слова Рабер РИА Новости.
Сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам — «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко».
Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Победу на турнире одержала подопечная Федченко Алина Горбачёва.
Ранее Федченко прокомментировала новость о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала на неё жалобу в комиссию по этике ФФККР.