Тренер Федченко отреагировала на подачу на неё жалобы в комиссию по этике ФФККР со стороны «Ангелов Плющенко»
- РИА Новости
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«Я не в курсе, что подали заявление», — приводит слова Федченко «Спорт-Экспресс».
Сторона Плющенко попросила комиссию дать оценку двум эпизодам — «публичному обсуждению и публичной оценке спортсменки Софьи Титовой» и «публичному оскорблению тренера Плющенко».
Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Победу на турнире одержала подопечная Федченко Алина Горбачёва.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала заявления Плющенко.