Тренер Федченко отреагировала на подачу на неё жалобы в комиссию по этике ФФККР со стороны «Ангелов Плющенко»

Тренер Софья Федченко прокомментировала новость о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала на неё жалобу в комиссию по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

РИА Новости

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