Роднина: массовой смены гражданства после слов Плющенко не будет

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала заявления тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Массовой смены гражданства после слов Плющенко не будет. Конечно, подобные высказывания не красят олимпийского чемпиона и тренера, но это был не призыв к действию, а просто эмоции после поражения», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.

Ранее генеральный директор ФФККР ответил на обвинения Плющенко в предвзятом судействе.