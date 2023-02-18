Генеральный директор ФФККР ответил на обвинения Плющенко в предвзятом судействе
- РИА Новости
«Не согласен с Евгением, что к его ученикам какое-то предвзятое отношение со стороны судейства», — цитирует Когана Sport24.
Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова Плющенко о выступлении без флага и гимна.