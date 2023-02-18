Роднина отреагировала на слова Плющенко о выступлении без флага и гимна

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала заявление тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Решения по смене гражданства, чтобы выступать за другую страну, или в нейтральном статусе, будет принимать не Плющенко, и даже не спортсмены, а в первую очередь вышестоящие инстанции», — цитирует Роднину «РБК Спорт».

Она также подчеркнула, что двукратный олимпийский чемпион мог сделать заявление на эмоциях.

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.

Ранее ученица Плющенко высказала недовольство относительно судейства на первенстве России.