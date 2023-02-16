Ученица Плющенко высказала недовольство относительно судейства на первенстве России

Софья Титова, ученица Евгения Плющенко, осталась недовольна судейством на первенстве России — 2023 среди юниоров.

«Не очень довольна своими оценками за произвольную. В прошлом сезоне я набирала на шесть баллов больше с одним тройным акселем. Сейчас я сделала два тройных акселя и четверной сальхов, причём во второй половине. И такие баллы…» — цитирует фигуристку «Чемпионат».

В настоящий момент Титова лидирует по итогам короткой и произвольной программ, набрав 200,73 балла.

Напомним, что турнир проходит в Перми.

Ранее сообщалось, что Чикмарёва и Янченков выиграли короткую программу на первенстве России среди юниоров.