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Медведева скрывалась в костюме шаурмы на шоу «Маска»

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала участницей четвёртого сезона шоу «Маска».
Медведева скрывалась в костюме шаурмы на шоу «Маска»
  • РИА Новости

В выпуске от 5 марта члены жюри не смогли вычислить, кто был в костюме шаурмы. В состав жюри входят Филипп Киркоров, Валерия, Алексей Воробьёв, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. По их мнению, в костюме шаурмы выступала либо Алина Загитова, либо Татьяна Навка, либо Ирада Зейналова.

«Честно, буду скучать, я обожаю свою маску шаурмы: я такая дурная выхожу, что-то там скачу — это прикольно», — сказала Медведева после того, как сняла костюм.

Ранее Медведева ответила, у кого ей было бы интересно взять интервью.

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