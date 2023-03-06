Медведева скрывалась в костюме шаурмы на шоу «Маска»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала участницей четвёртого сезона шоу «Маска».

В выпуске от 5 марта члены жюри не смогли вычислить, кто был в костюме шаурмы. В состав жюри входят Филипп Киркоров, Валерия, Алексей Воробьёв, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. По их мнению, в костюме шаурмы выступала либо Алина Загитова, либо Татьяна Навка, либо Ирада Зейналова.

«Честно, буду скучать, я обожаю свою маску шаурмы: я такая дурная выхожу, что-то там скачу — это прикольно», — сказала Медведева после того, как сняла костюм.

Ранее Медведева ответила, у кого ей было бы интересно взять интервью.