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Медведева ответила, у кого ей было бы интересно взять интервью

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, у кого бы хотела взять интервью.
Медведева ответила, у кого ей было бы интересно взять интервью
  • РИА Новости

«Я у многих именитых спортсменов брала интервью. Тот же Семён Елистратов — на Олимпийских играх в Пекине. Хоккеист Илья Ковальчук. Ребята из «Динамо». Наверное, было бы с Александром Овечкиным интересно пообщаться. Но я не знаю, насколько ему это будет интересно», — цитирует Медведеву «Чемпионат».

На YouTube-канале московского «Динамо» фигуристка берёт интервью у футболистов команды в программе «Футбольное катание».

23-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Спортсменка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее Медведева ответила на вопрос, считает ли себя журналистом.

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