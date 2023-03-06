Дудаков считает, что Валиева не справилась психологически на Олимпиаде в Пекине
- РИА Новости
«Камила вообще в тот сезон была в форме. В идеальной форме. Но получилось, что получилось. Не справилась психологически. Если мы берём личные соревнования на Олимпийских играх», — приводит слова Дудакова Первый канал.
После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
В личном турнире спортсменка допустила ряд ошибок в произвольной программе и заняла только четвёртое итоговое место.
Ранее серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командном турнире Александр Энберт прокомментировал катание Валиевой.