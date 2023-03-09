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Тарасова оценила судейский регламент турнира шоу-программ

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила судейский регламент турнира шоу-программ.
Тарасова оценила судейский регламент турнира шоу-программ
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Люди из разных областей искусства будут оценивать выступления спортсменов именно с точки зрения искусства, и это очень правильно», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

9 марта стал известен полный регламент турнира шоу-программ по фигурному катанию.

Согласно ему, в жюри будут приглашаться профессионалы из разных областей искусства, представители СМИ и спорта. В жюри не будут приглашены лица, связанные профессионально с фигурным катанием.

При выборе членов жюри предпочтение отдаётся профессионализму, а не медийности. Имена членов жюри будут разглашены в момент начала турнира.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Дмитрий Алиев выступит на турнире шоу-программ вместо Анны Погорилой.

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