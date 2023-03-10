Попова назвала хорошей практикой судейство турнира шоу-программ деятелями культуры

Хореограф и тренер Бетина Попова считает, что привлечение деятелей культуры является хорошей практикой судейства турнира шоу-программ.

«Я думаю, это хорошая и интересная практика. Считаю, что спортсменам будет интересно и даже полезно узнать мнение извне фигурного катания. Да и тем более это соревнование больше и направлено на поиски нового и креативного», — приводит слова Поповой ТАСС.

9 марта стал известен полный регламент турнира шоу-программ по фигурному катанию.

Согласно ему, в жюри будут приглашаться профессионалы из разных областей искусства, представители СМИ и спорта. В жюри не будут приглашены лица, связанные профессионально с фигурным катанием.

При выборе членов жюри предпочтение отдаётся профессионализму, а не медийности. Имена членов жюри будут разглашены в момент начала турнира.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила судейский регламент турнира шоу-программ.