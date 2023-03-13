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Тутберидзе — о состоянии Валиевой во время финала Гран-при России: она вышла и заплакала

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что олимпийской чемпионке в командном турнире Камиле Валиевой было сложно выступать из-за психологического давления во время финала Гран-при России.
Тутберидзе — о состоянии Валиевой во время финала Гран-при России: она вышла и заплакала
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«После шестиминутной разминки короткой на неё нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: «Я не могу здесь кататься». Мы попытались как могли её перенастроить. В общем, готова она была намного лучше, чем в итоге мы смогли показать», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,01 балла. Второй стала Валиева (241,76). Замкнула тройку призёров Елизавета Туктамышева (241,61).

Ранее Тутберидзе высказалась по поводу жалоб на судейство в сезоне-2022/23.

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