Тутберидзе: наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась по поводу жалоб на судейство в сезоне-2022/23.

«Не вижу смысла в стенаниях по результатам от старта к старту. Слышала, например, недовольство по поводу того, что Софья Муравьёва должна была выиграть у Елизаветы Туктамышевой. У этих спортсменок одинаковый контент, но Лиза за столько лет, конечно же, более компонентная.

И так скандал за скандалом: там обделили, здесь засудили. Это сильно отвлекало от соревновательного настроя», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

Она также отметила, что несправедливое судейство иногда было и в отношении её подопечных, но их команда «никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований».

«Это вопрос воспитания и вседозволенности», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

2 марта появилась информация, что Плющенко год не будет обсуждать с прессой тему судейства.

После первенства России — 2023 среди юниоров он заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тогда победу на турнире одержала подопечная Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Ранее Тутберидзе высказалась о создании организации Global Skating Academy.